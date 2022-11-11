Вязниковца с редким заболеванием вызвали на введение уникального препарата

Максим Ануфриев. Фото: предоставлено из личного из архива героя публикации

На днях мы писали о том, что 22-летний Максим Ануфриев из Вязников, автор песен, блогер и просто талантливый человек, страдающий с рождения спинально-мышечной атрофией и практически парализованный, вынужденно прервал курс лечения «спинразой» - очень дорогим лекарством, которое может помочь ему вернуться к полноценной жизни.

По словам Максима, лечение, которое внезапно завершилось после введения двух из шести инъекций, прервалось из-за того, что облздрав не смог закупить для него препарат.

И вот, вечером 11 ноября Ануфриев сообщил в своем телеграм-канале, что дело сдвинулось.

«Внезапно и внепланово уехал на введение «спинразы»! Вызвали на госпитализацию только что, едва успел пожитки собрать и в порядок себя привести», - сообщил Максим.

Также в сообщении он поблагодарил за содействие неравнодушных журналистов и общественников. Мы будем следить за развитием событий.