Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 13:21

Вязниковца с редким заболеванием вызвали на введение уникального препарата

Максим Ануфриев сообщил, что его срочно направили на госпитализацию
Алексей КОТМЫШЕВ
Максим Ануфриев. Фото: предоставлено из личного из архива героя публикации

Максим Ануфриев. Фото: предоставлено из личного из архива героя публикации

На днях мы писали о том, что 22-летний Максим Ануфриев из Вязников, автор песен, блогер и просто талантливый человек, страдающий с рождения спинально-мышечной атрофией и практически парализованный, вынужденно прервал курс лечения «спинразой» - очень дорогим лекарством, которое может помочь ему вернуться к полноценной жизни.

По словам Максима, лечение, которое внезапно завершилось после введения двух из шести инъекций, прервалось из-за того, что облздрав не смог закупить для него препарат.

И вот, вечером 11 ноября Ануфриев сообщил в своем телеграм-канале, что дело сдвинулось.

«Внезапно и внепланово уехал на введение «спинразы»! Вызвали на госпитализацию только что, едва успел пожитки собрать и в порядок себя привести», - сообщил Максим.

Также в сообщении он поблагодарил за содействие неравнодушных журналистов и общественников. Мы будем следить за развитием событий.