Ковровчанин задержан за ложную информацию о Вооруженных силах России

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Управление ФСБ по региону и Следственное управление СК России по Владимирской области, в отношении 32-летнего жителя Коврова возбуждено уголовное дело по статье «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

По версии следствия, в июле текущего года ковровчанин, действуя по мотивам ненависти и вражды, распространил в отношении российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, несколько сообщений под видом достоверных. Сообщения он оставил в одном из телеграм-каналов, понимая, что их может прочитать любой человек.

Кстати, ранее этот же гражданин уже имел судимости за кражу, разбой и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Уголовное дело было возбуждено на основании оперативных материалов УФСБ. На время следствия ковровчанина отправили в следственный изолятор.