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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 12:14

Во Владимире назначено заседание по делу умершей роженицы Анны Бобриковой

Ленинский районный суд определил новую дату процесса
Алексей КОТМЫШЕВ
Заседание по делу во Фрунзенском районном суде 22 сентября 2022 года

Заседание по делу во Фрунзенском районном суде 22 сентября 2022 года

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд 24 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела по обвинению заведующей акушерским отделением Областного перинатального центра Марины Якушевой в причинении смерти по неосторожности и в служебном подлоге, а также по обвинению главного врача ОПЦ Надежды Тумановой в организации этого подлога.

Ранее дело рассматривалось во Фрунзенском районном суде, но государственный обвинитель ходатайствовал об отводе суду в связи с тем, что там работает дочь Тумановой.

Ходатайство было удовлетворено, и Владимирский областной суд постановил передать дело на рассмотрение Ленинскому райсуду.

Напомним — в июле 2016 года после родов жительница Владимира Анна Бобрикова впала в кому из-за открывшегося кровотечения. Ее пытались спасти столичные врачи, но 14 октября того же года она скончалась. Супруг Анны Сергей Плаксин долгое время добивался возбуждения уголовного дела, которое в итоге расследовал Центральный аппарат СК России. Именно его следователи обнаружили подделку медицинской карты умершей роженицы.