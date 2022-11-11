Во Владимире назначено заседание по делу умершей роженицы Анны Бобриковой

Заседание по делу во Фрунзенском районном суде 22 сентября 2022 года Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд 24 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела по обвинению заведующей акушерским отделением Областного перинатального центра Марины Якушевой в причинении смерти по неосторожности и в служебном подлоге, а также по обвинению главного врача ОПЦ Надежды Тумановой в организации этого подлога.

Ранее дело рассматривалось во Фрунзенском районном суде, но государственный обвинитель ходатайствовал об отводе суду в связи с тем, что там работает дочь Тумановой.

Ходатайство было удовлетворено, и Владимирский областной суд постановил передать дело на рассмотрение Ленинскому райсуду.

Напомним — в июле 2016 года после родов жительница Владимира Анна Бобрикова впала в кому из-за открывшегося кровотечения. Ее пытались спасти столичные врачи, но 14 октября того же года она скончалась. Супруг Анны Сергей Плаксин долгое время добивался возбуждения уголовного дела, которое в итоге расследовал Центральный аппарат СК России. Именно его следователи обнаружили подделку медицинской карты умершей роженицы.