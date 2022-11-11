Аккаунты в соцсетях глав Камешковского и Ковровского районов признаны лучшими в регионе

Среди лидеров оказалась глава города Коврова Елена Фомина.

По данным АНО «Диалог», в ноябре 2022 года более 2 тысяч глав российских городов и муниципальных районов ведут личные аккаунты. В статистику попадают главы, которые присутствуют минимум в двух социальных сетях. Во Владимирской области личная страница в социальных сетях есть практически у всех районных глав (кроме Судогодского).

«Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами. Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время, — комментирует заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

На телеграм-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева подписаны почти 9000 человек. Он входит в топ-10 региональных каналов по активности подписчиков.

Кстати, специалисты ЦУР Владимирской области составили рейтинг аккаунтов глав муниципальных образований и городов Владимирской области. Среди глав администраций лидерами стали: Анатолий Курганский (Камешковский район), Елена Фомина (город Ковров) и Вячеслав Скороходов (Ковровский район). В число самых активных вошли: Анна Кузнецова, Андрей Шохин, Евгений Рычков, Алексей Андрианов, Николай Муравьев, Алексей Соколов, Алексей Сараев.