В Петушинском районе отстает от графика возведение сельского досугового центра

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, и.о. областного прокурора Андрей Жугин накануне провел личный прием жителей Петушинского района, в ходе которого к нему обратилось 20 человек с различными вопросами.

После этого глава надзорного ведомства отправился в деревню Липна, где пока без особых успехов строят культурно-досуговый центр на 130 мест. В 2021 году на его строительство было выделено 55 миллионов рублей, а в текущем году пришлось направить еще 21 миллион.

Объект должны были сдать еще до 30 ноября 2021 года, однако первый подрядчик ООО «ГрандСтрой» сорвал график, проведя к тому моменту лишь 11,67 процента от всех работ.

В результате на организацию возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали ее на 49 миллионов рублей, а стройку передали новому подрядчику — ООО «ВИТУ Проект». Завершить возведение КДЦ компания обязана до 15 декабря текущего года.

Однако в ходе осмотра объекта прокуроры обнаружили, что подрядчик вновь отстает от графика. Генеральному директору было внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости срыва графика.

Строительство КДЦ находится на контроле надзорного ведомства.