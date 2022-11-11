Во Владимире бывший следователь УМВД обвиняется в крупной растрате

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях региональный Следком завершил расследование уголовного дела по факту растраты, возбужденное на бывшего следователя регионального главка полиции.

Следствие полагает, что в декабре 2019 года во время обыска в подмосковнйо квартире подозреваемого в грабеже оперативники изъяли 14 тысяч долларов США и 50 тысяч евро, что составляет в переводе на рубли более 5,4 миллиона рублей.

Деньги были переданы следователю, однако с декабря 2019 по сентябрь 2020 года у него возникла потребность в наличных, в связи с чем он взял изъятые средства и потратил их.

После этого, чтобы скрыть произошедшее, следователь подделал подписи понятых в протоколе осмотра валюты и постановлении о приобщении ее к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Однако адвокат подозреваемого обратился в суд с жалобой, указав, что следователь бездействует и не возвращает изъятую сумму. Процессуальные документы пришлось передавать в суд, который и установил правду.