Владимирские спортсмены завоевали 14 медалей на Кубке России по тхэквандо

фото департамента физкультуры и спорта

7-9 ноября в Екатеринбурге состоялись соревнования по тхэквандо ИТФ среди мужчин и женщин 18-39 лет, Кубок России и среди юниоров 14-17лет, юношей и девушек 11-13 лет, Кубок Урала в дисциплинах формальный комплекс (туль) и спарринг.

В соревнованиях принимали участие более 600 участников из 25 регионов России, в том числе из Владимирской области.

Спортсмены Владимирской области заняли 3 общекомандное место и завоевали 14 медалей, в том числе 9 золотых!

Поздравляем спортсменов и главного тренера сборной Паращука Сергея Анатольевича.