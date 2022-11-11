Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт11 ноября 2022 11:00

Владимирские спортсмены завоевали 14 медалей на Кубке России по тхэквандо

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента физкультуры и спорта

фото департамента физкультуры и спорта

7-9 ноября в Екатеринбурге состоялись соревнования по тхэквандо ИТФ среди мужчин и женщин 18-39 лет, Кубок России и среди юниоров 14-17лет, юношей и девушек 11-13 лет, Кубок Урала в дисциплинах формальный комплекс (туль) и спарринг.

В соревнованиях принимали участие более 600 участников из 25 регионов России, в том числе из Владимирской области.

Спортсмены Владимирской области заняли 3 общекомандное место и завоевали 14 медалей, в том числе 9 золотых!

Поздравляем спортсменов и главного тренера сборной Паращука Сергея Анатольевича.