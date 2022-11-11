Владимирские дороги, отремонтированные по нацпроекту, уже покрыты ямами

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Представители ОНФ провели выездные рейды по нескольким участкам дорог Владимира. Внимание общественников привлекли те участки, которые были отремонтированы в 2020-2021 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - часть из них уже покрыта ямами.

Первая остановка – улица Луначарского. Ремонт был произведен на участке от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе на общую сумму 23,7 млн руб. Срок гарантийного ремонта на асфальтобетонное покрытие, ограждение и опоры здесь составляет пять лет. Однако дорожное полотно уже изрядно поизносилось, есть трещины, выпуклости, провалы, просадка люков и поломанные бордюры.

Следующая остановка – ремонт дороги на улице Мира (от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе). Здесь появились достаточно глубокая колейность, трещина на асфальте, а бордюры, по мнению общественников, и вовсе не менялись. Сумма контракта составила 37, 4 млн руб.

Еще одна остановка – на улице Усти-на-Лабе, по маршруту от улицы Луначарского до улицы Электрозаводская. Здесь есть небольшой участок, где образовались ямы, существуют проблемы с ливневкой. Ремонт данного участка был выполнен на сумму 44, 2 млн руб. Срок гарантии - пять лет.

«По данным работам заказчиком выступала администрация города Владимира. Мы будем контролировать, чтобы все выявленные дефекты и недостатки были устранены подрядчиками по гарантии, то есть за свой счет, без привлечения бюджетных средств. Соответствующее обращение направлено в администрацию города», - сказал эксперт регионального отделения Народного фронта во Владимирской области Алексей Мокеев.