Во Владимирской области за 9 месяцев с помощью ЭКО родилось 179 детей

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«Диагноз «бесплодие» из года в год ставится всё большему количеству супружеских пар. Для многих ЭКО – это единственный шанс стать родителями. Такие беременные находятся в группе высокого риска. Их наблюдение проводится с повышенным вниманием, а родоразрешение проходит в условиях учреждения третьего уровня. Во Владимирской области – это Областной Перинатальный центр», – отметила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения, главный врач ОПЦ Надежда Туманова.

Проведение процедуры ЭКО необходимо при постановке диагноза бесплодие в двух случаях: если пациентка в возрасте до 35 лет не может забеременеть в течение года и после 35 лет – в течение 6 месяцев. Направление на ЭКО даёт лечащий врач.

Клинику пациентка выбирает самостоятельно. В нашем городе подобную помощь оказывают две клиники, работающие по принципу частно-государственного партнёрства. Пары получают помощь бесплатно, за счёт средств ОМС. Также возможно обращение в федеральные клиники Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, также по полису ОМС.

В среднем каждая третья-четвёртая пациентка вынашивает ребёнка после ЭКО. Если с первой попытки беременность не наступила, можно повторно воспользоваться правом получения помощи.

В 2021 году в результате проведения процедуры ЭКО во Владимирской области родилось 215 детей, за 9 месяцев этого года – 179 детей.