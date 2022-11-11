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НовостиЭкономика11 ноября 2022 10:03

Центр омниканальной торговли "Вайлдберрис" во Владимирской области начнут строить в 2023 году

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото АВО.

Фото АВО.

11 ноября администрация Владимирской области подписала договор с компанией Wildberries об аренде земельного участка для строительства центра омниканальной торговли в Воршинском сельском поселении. Об этом написал губернатор Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Начало строительства комплекса запланировано на 2023 год. Общая площадь центра - 100 тысяч квадратных метров. Потенциальное количество рабочих мест: 5 тысяч человек. В регион будет инвестировано более 7 млрд рублей.

"Отчисления только в областной бюджет за годы реализации проекта должны составить почти 6,4 млрд рублей. Это средства, которые помогут воплотить немало значимых для жителей инициатив". написал глава региона.