Центр омниканальной торговли "Вайлдберрис" во Владимирской области начнут строить в 2023 году

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11 ноября администрация Владимирской области подписала договор с компанией Wildberries об аренде земельного участка для строительства центра омниканальной торговли в Воршинском сельском поселении. Об этом написал губернатор Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Начало строительства комплекса запланировано на 2023 год. Общая площадь центра - 100 тысяч квадратных метров. Потенциальное количество рабочих мест: 5 тысяч человек. В регион будет инвестировано более 7 млрд рублей.

"Отчисления только в областной бюджет за годы реализации проекта должны составить почти 6,4 млрд рублей. Это средства, которые помогут воплотить немало значимых для жителей инициатив". написал глава региона.