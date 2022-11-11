Во Владимире в пойме Клязьмы обнаружена старая минометная мина

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, после поступившего из полиции сообщения об обнаружении подозрительного предмета на берегу Клязьмы, на место ЧП были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Невский».

Прибывшие специалисты обследовали предмет и установили, что им является минометная мина. Однако снаряд оказался настолько подвержен коррозии, что ни номеров, ни других элементов, дающих возможность его идентифицировать, найти не удалось.

Боеприпас во всеми предосторожностями вывезли подальше от города и уничтожили. Откуда именно мог взяться этот предмет в пойме Клязьмы пока неизвестно.