Северный объезд города Владимира начнут строить не раньше 2028 года

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Уже много лет владимирцы ожидают, когда будет построен так называемый Северный объезд Владимира, которывй бы разгрузил движение по Пекинке, давно уже ставшей городской дорогой. В очередной раз этот вопрос был задан 10 ноября директору департамента дорожного хозяйства Николаю Тенякову в эфире ЦУР Владимирской области. И ответ был не утешительным.

- Мы дважды обращались в Правительство РФ по этому вопросу, и ответ от них был таков: в Стратегии развития страны строительство Северного объезда Владимира предусмотрено, но не ранее 2028 года. До этого времени нам нужно самим как-то решать проблему трафика на М-7 во Владимире, а также сложности с дорогой на Иваново. Собственно одним из этих решений и стало будущее расширение дороги на Суздаль до четырех полос, - сказал директор департамента транспорта.

Напомним, что расширение суздальской дороги должно быть завершено к 2024 году, что станет подарком городу на 1000-летие. Да и остальным водителям, как видно, тоже должно облегчить жизнь.