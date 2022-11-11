В Юрьев-Польском подрядчик обманул больницу на закупке дизельного генератора

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Юрьев-Польским районным судом вынесен приговор за особо крупное мошенничество 47-летнему директору коммерческой организации. Которая в декабре 2019 года стала подрядчиком на проведение капремонта в ФАПе Юрьев-Польского района.

Соответствующий контракт был заключен с Юрьев-Польской ЦРБ. В ходе работ фирма обязана была закупить и установить в фельдешрско-акушерском пункте дизельный генератор немецкого производства стоимостью 1 миллион 65 тысяч рублей.

Однако в России такого оборудования не оказалось, а потому руководитель фирмы решил сэкономить и купил отечественный дизельгенератор всего за 337 тысяч. Тем не менее, в документах он указал полную стоимость, а разницу оставил себе.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал руководителя фирмы виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.