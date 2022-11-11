Александр Авдеев отправил в ЗС на согласование кандидатуры семи вице-губернаторов

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посчитал, что настало время его команде вице-губернаторов избавиться от приставки врио и направил в Законодательное Собрание предложение о согласовании назначения семи кандидатур на должности первых заместителей и заместителей.

Это временно исполняющие обязанности первых заместителей губернатора Александр Ремига и Дмитрий Лызлов, а также временно исполняющие обязанности заместителей губернатора Константин Баранов, Сергей Волков, Владимир Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин.

Глава региона предложил обсудить их не только в профильных комитетах Законодательного Собрания, но и во фракциях областного парламента, после чего провести открытое голосование по каждой кандидатуре.