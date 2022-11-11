Во Владимире мужчина во время ссоры до смерти избил приятеля

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 26 апреля владимирец и его приятель находились в помещении дома №18 «а» по улице Северная. Там между нетрезвыми мужчинами случился конфликт, во время которого один нанес другому множество ударов ногами по голове и не менее одного удара ногой по туловищу.

К сожалению, пострадавший скончался в Больнице скорой помощи Владимира от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Сам обвиняемый вину не признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд.