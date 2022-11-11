Во Владимире начались ремонтные работы в здании будущего медвуза

Фото со страница Александра Авдеева в телеграме.

Проблему нехватки медицинских кадров во Владимирской области должен в перспективе решить медицинский вуз, который, если все пойдет по плану, начнет обучать студентов уже в сентябре 2023 года. Пока же в корпусе напротив ЦУМ «Валентина» завершены подготовительные работы, в рамках которых определено, где будут располагаться аудитории, кабинеты, лаборатории.

- Теперь мы начинаем ремонтные работы, а параллельно МИАЦ определяет профессорский состав будущего вуза, - заявил директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.

Напомним, что еще в июле между администрацией Владимирской области и руководством Приволжского исследовательского медицинского университета был заключен договор на открытие в регионе филиала вуза. В институте планируется открыть 100 бюджетных мест на специальность «Лечебное дело». Затем по мере развития факультета будут открыты и узкие направления. Курс будет шестилетним. Предполагается и ординатура, и дополнительное образование для практикующих врачей.