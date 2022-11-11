Кольчугинский суд отказал в закрытии деревенского собачьего питомника

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Кольчугинский межрайонный прокурор просил признать незаконной деятельность по содержанию приюта для собак в деревне Новофроловское. Питомник находится на двух участках, с которых надзорное ведомство потребовало вывезти всех животных в пункты временного содержания животных.

В обоснование требований прокуратура указала, что с июня текущего года местный житель начал свозить собак на участки, принадлежащие его знакомой. Он запирал псов в сарае и надолго оставлял их без присмотра. Соответственно, от помещения с собаками исходил неприятный запах, а сами питомцы громко лаяли, мешая селянам.

Прокурор указал, что работа собачьего приюта нарушает права местных жителей, так как собаки не дают им покоя.

Сами владельцы питомника в суде возразили, объяснив, что на самом деле никакого приюта не организовывали, а все собаки принадлежат им, других животных они не принимают и хозяев для животных не ищут. Для питомцев выделен огороженный вольер площадью в 28 соток, а на каждую собаку имеется ветеринарный паспорт, к тому же они каждый год проходят вакцинацию.

С учетом всех обстоятельств суд отказал в удовлетворении иска, так как посчитал, что санитарных и ветеринарных норм хозяева питомника не нарушают, а число разрешенных к содержанию домашних животных на одного человека нигде не прописано. Что касается лая, то он бывает непродолжительным, а превышения норм по аммиак и сероводороду на соседних участках не выявлено. Кроме того, доказательств организации приюта для собак также не предоставлено.

Решение суда в законную силу не вступило.