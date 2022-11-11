Военный комиссар Владимирской области прокомментировал жалобы родственников мобилизованных

Юрий Гусаров.

Военный комиссар Владимирской области, полковник Юрий Арбузов записал видеообращение, в котором прокомментировал два видео, которые появлялись в последнее время в различных мессенджерах и социальных сетях.

В первом случае в ролике якобы владимирские мобилизованные из зоны СВО показывали вокруг себя проблемы военныого быта (отсутствие воды и дров, плохие условия в землянках и прочее). Во втором на видео выступали родственники владимирских мобилизованных, которые пожаловались Президенту РФ на то, что их мужей и братьев отправили в зону СВО без соответствующей подготовки и экипировки.

Юрий Арбузов по первому видео заявил, что информация на видео не относится к нашим полкам. И снята людьми, располагающимися вне воинской части.

«В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть. Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается», заявил Гусаров.

Также военком прокомментировал претензии родственников мобилизованных, также заявив, что все в регионе в порядке.

«Перед отправкой с мобилизованными гражданами на базе военного учебного центра проводились занятия по восстановлению боевых навыков. Ход этих занятий неоднократно проверялся должностными лицами Западного военного округа и Министерства обороны. Перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой смотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым — как по линии Министерства обороны, так и дополнительными средствами от Владимирской области», - сказал он.