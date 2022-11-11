Новая схема дорожного движения. Предоставлено ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на участке федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» с 349 по 350 километр, у примыкания дороги на въезде в Гусь-Хрустальный, изменилась схема дорожного движения.

Теперь приоритет отдается машинам, которые едут со стороны Владимира на Рязань. Транспорт, выезжающий из Гусь-Хрустального, теперь обязан уступать дорогу.

Соответствующие дорожные знаки и разметка уже нанесены, водителей просят строго соблюдать их предписания.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» уточнили, что изменения связаны с почти двукратным увеличением интенсивности потока на Р-132, которое выросло с 4300 до 8150 автомобилей в сутки.