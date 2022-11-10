В Коврове электромонтер обвиняется в краже пульта от упаковочного автомата

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

По версии следствия, в февраля текущего года 25-летний электромонтер организации, работавший на производственной территории, обратил внимание на пульт управления от фасовочно-упаковочного автомата, стоящий в одном из помещений организации.

Пуль привлек его внимание тем, что имел массу микросхем, индикаторов, тумблеров, инверторов и прочих элементов. Молодой человек решил, что прибор подойдет для создания автомата для открывания дверей в его гараже и сигнализации.

С этой целью парень стал выносить детали от пульта, что заняло у него порядка двух месяцев, пока агрегат полностью не был разукомплектован. Однако тут пропажу деталей заметил руководитель организации, который сразу обратился в полицию. Вскоре оперативники вычислили подозреваемого и задержали его. Все детали нашли и изъяли у него в гараже. Ущерб составил 66 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.