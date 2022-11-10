Владимирские полицейские приняли участие в торжественном разводе на Соборной площади

Фото с сайта УМВД России по Владимирской области.

Объединенный торжественный развод комплексных сил УМВД России по Владимирской области состоялся в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, 9 ноября, на Соборной площади.

Начальник УМВД России по Владимирской области, полковник полиции Валерий Медведев поздравил личный состав с профессиональным праздником. После этого почетными грамотами и другими наградами отметили сотрудников, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. В частности полицейским вручили медали и благодарности МВД России и УМВД России по Владимирской области.

Завершился объединенный развод торжественным маршем участвовавших в нем строевых подразделений по Соборной площади, после которого сотрудники полиции вернулдись к своим обязанностям.