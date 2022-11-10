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НовостиПолитика10 ноября 2022 8:15

Вице-губернатор Дмитрий Лызлов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы города Владимира

Осталось 4 кандидата
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

10 ноября проходит конкурс на должность главы города Владимира. Всего было пять кандидатов. Однако утром стало известно, что вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Лызлов, подавший документы в последний день, снял свою кандидатуру.

Таким образом, осталось всего 4 претендента: Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области; Андрей Наумов, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области; Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района; Владимир Рыкунов, первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР.

В свою очередь, Роман Кавинов в своем телеграм-канале интригует; "Далеко не факт.ю что кто-то что-то там узнает через час, очень далеко не факт".