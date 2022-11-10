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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:14

Владимир Сипягин предложил деньги от новогодних корпоративов потратить на детей военных

Экс-губернатор Владимирской области предлагает организовать для них новогодние елки
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото АВО.

Фото АВО.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Владимир Сипягин 9 ноября призвал Госкорпорации и другие структуры отказаться от новогодних корпоративов, а на сэкономленные средства организовать новогодние праздники для детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, а также детей военнослужащих и добровольцев.

«Все громче слышен голос граждан, справедливо считающих, что новогодние праздники в этом году нужно оставить только детям, а вот государственным корпорациям и другим крупным организациям, и не крупным, следует отказаться от затратных корпоративов», заявил с трибуны экс-губернатор Владимирской области.

По мнению депутата, важно сделать праздник детям, чьи отцы в новый год не смогут праздновать вместе с ними. При этом площадок для этого достаточно а Министерство культуры способно организовать эти праздники на самом высочайшем уровне, подытожил Сипягин.