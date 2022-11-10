Жительница Петушков спаивала 15-летнюю девочку

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Петушинского района обвиняется в "вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Установлено, что в июле 2021 года обвиняемая познакомилась с 15-летней девочкой, о возрасте которой она узнала сразу после знакомства. Стремясь понравиться девочке, расположить к себе, поднять свой авторитет в её глазах, новая знакомая неоднократно приобретала пиво, коньяк и водку. После этого они вместе выпивали. Употребление алкоголя негативно сказывалось на физическом и психическом здоровье подростка, а также её моральном облике, сообщает областная прокуратура.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.