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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:03

Жительница Петушков спаивала 15-летнюю девочку

Женщине грозит до 4 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Петушинского района обвиняется в "вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Установлено, что в июле 2021 года обвиняемая познакомилась с 15-летней девочкой, о возрасте которой она узнала сразу после знакомства. Стремясь понравиться девочке, расположить к себе, поднять свой авторитет в её глазах, новая знакомая неоднократно приобретала пиво, коньяк и водку. После этого они вместе выпивали. Употребление алкоголя негативно сказывалось на физическом и психическом здоровье подростка, а также её моральном облике, сообщает областная прокуратура.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.