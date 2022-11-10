Во Владимирской области на трассе М-12 будет 5 многофункциональных зон для отдыха

Фото ГК Автодор.

Из 78 многофункциональных зон для отдыха водителей, что планирует построить ГК "Автодор" на трассе М-12, во Владимирской области появится пять зеркальных. Об этом сообщают наши коллеги из издания "Зебра-ТВ".

Пять зеркальных (будут расположены с обеих сторон от трассы) площадок будут оборудованы в три этапа. Сначала здесь будут лишь площадки для парковки машин, чтобы водители могли передохнуть. Затем здесь будут построены автозаправочные станции. И, наконец, на третьем этапе на площадке будет установлено Единой Сервисное Здание с детскими и спортивными площадками, кафе, магазинами, аптеками, туалетами.

Судя по всему, ГК "Автодор" готов сотрудничать с бизнес-сообществом, которое также сможет наполнять площадку различными формами услуг.