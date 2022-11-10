Синоптики прогнозируют холодный декабрь во Владимирской области

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Синоптики получили новые данные по долгосрочному прогнозу погоды на предстоящую зиму для Центральной России. Как отметил в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, первый месяц зимы будет холоднее, чем ожидалось.

"В этом году у нас как осень наступила строго по календарю 1 сентября, так и зима наступит по расписанию – 1 декабря. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца, – сказал Евгений Тишковец.

Днем температура воздуха будет около -4 градусов, ночью - около -8 градусов.

В январе средняя температура будет на один-два градуса выше нормы. Норма января – это -12,3 градуса ночью и - 6,3 градуса днем.

Февраль будет на два, может быть, на три градуса теплее. Норма для февраля – это -11,1 градуса ночью и -4,2 градуса днем.