Во Владимирской области 10 ноября коронавирус подтвержден у 28 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 ноября лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 случаев во Владимире, 4 - в Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 заболевших в Муромском и Гороховецком районах, по 1 случаю - в Судогодском, Собинском, Киржачском, Меленковском, Суздальском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177099 случаев заболевания (49193 сл. в г. Владимире, 19151 сл. в Муромском, 20912 сл. в Ковровском, 6305 сл. в Петушинском, 8571 сл. в Кольчугинском, 10882 сл. в Александровском, 7196 сл. в Юрьев-Польском, 15670 сл. в Гусь-Хрустальном, 1722 сл. в Судогодском, 3551 сл. в Собинском, 1926 сл. в г. Радужный, 5767 сл. в Киржачском, 4023 сл. в Камешковском, 3260 сл. в Гороховецком, 4535 сл. в Меленковском, 5991 сл. в Вязниковском, 6156 сл. в Суздальском, 2288 сл. в Селивановском).