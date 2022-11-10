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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 6:58

В Петушинском районе на трассе М-12 произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась в третьем часу ночи 10 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

По предварительной информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 02.20 в районе деревни Татарино произошло столкновение двух машин. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, подразделения МЧС и карета «скорой помощи».

В результате столкновения имеются пострадавшие. По сведениям ГУ МЧС России по региону, их подразделения произвели деблокировку пострадавшего.

Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 13 сотрудников экстренных служб на пяти спецмашинах, из которых девять человек — от МЧС.

Информация уточняется.