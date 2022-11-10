В Александровском районе ликвидирован пожар на предприятии деревообработки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области,в 17.04 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов в поселок Светлый, где произошел пожар в производственном здании на улице Западная, 7.

На место ЧП были направлены 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда внутри здания наблюдался дым. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение, и выяснили, что горел стоявший внутри производственный станок.

Пожарные локализовали пламя, не дав ему разойтись по всему помещению, и ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.