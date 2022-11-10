В Суздале нетрезвый водитель микроавтобуса протаранил полицейскую «Газель»

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария с участием двух машин одинаковой марки случилась в 01.20 на территории Суздаля. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Ленина, однако эти сведения пока уточняются.

По сведениям Госавтоинспекции, в 01.20 водитель автомобиля «Газель», 32-летний местный житель, не справился с управлением и на полном ходу врезался в стоявший у края проезжей части служебный автомобиль полиции также марки «Газель».

В результате столкновения травмы получил собственно водитель, а также 35-летняя женщина, находившаяся в салоне служебной машины на месте пассажира. Обоих пострадавших бригада «скорой помощи» доставила в больницу.

В ходе проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель гражданского автомобиля находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.