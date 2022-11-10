Владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" гарантировали попадание в шестерку лучших

Фото из официальной группы "Торпедо" в ВК.

Схему турнира во второй лиге российского футбольного чемпионата, где выступают обе команды из Владимирской области, крайне запутанная для человека, следящим за футболом по касательной. Команды разбиты на группы, а группы - на подгруппы.

Так во второй группе, где играют владимирское "Торпедо" и ФК "Муром", есть две подгруппы. В каждой по шесть лучших команд будут бороться весной 2023 года за выход в первую лигу. И оба клуба за тур до окончания первого этапа добились выхода в шестерку лучших.

Владимирскому "Торпедо" для этого понадобилось 9 ноября обыграть на выезде дзержинский "Химик" со счетом 3:2. Эта победа гарантировала клубу место не ниже пятого по итогам первого этапа. А если костромской "Спартак" в последнем туре оступится, то владимирцы и вовсе сохранят четвертое место.

Что касается, "Мурома", то они уже давно обеспечили себе место в шестерке. Однако в последнем туре муромляне и вовсе имеют шансы на первое место. Для этого надо успешно сыграть с ивановским "Текстильщиком" на выезде. Сейчас у обеих команд по 39 очков. Последний тур состоится 13 ноября.