В Коврове из здания роддома во время пожара эвакуированы 50 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.21 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о задымлении в здании родильного дома.

На место ЧП были направлены 33 сотрудника МЧС на девяти пожарных машинах. По прибытии они обнаружили дым внутри помещений роддома, и тут же сформировали два звена газодымозащитников, которые пошли на разведку, тушение и спасение людей.

Из здания были эвакуированы 50 человек, включая 10 детей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как оказалось, общая выгоревшая площадь составила 0,2 квадратных метра.

По предварительным данным дознавателей МЧС, загорелся вентилятор принудительной вентиляции, который оплавился. Предварительная причина: аварийный режим работы электрооборудования.