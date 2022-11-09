Во Владимире состоялись крупные учения МЧС на территории ТЭЦ-2

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, рамках комплексных учений по гражданской обороне состоялись учения на Владимирской ТЭЦ-2.

Легенда гласила, что из-за разгерметизации корпуса генератора №3 произошел выход водорода в машинный зал, после чего случился взрыв водородно-воздушной смеси в главном корпусе первой и второй очереди. Под завалами оказались 20 человек.

Кроме того, по легенде, разрушились стены ограждений, четыре пролета кровли с фермами, после чего вспыхнул пожар на площади 1000 квадратных метров. В связи с аварией более 200 тысяч человек остались без тепла и горячей воды, а еще 68 тысяч - без электричества.

На месте работали 20 сотрудников МЧС на 12 спецмашинах, разделившись по двум участкам. На первом отрабатывалось тушение пожара в кабельном коллекторе под машинным залом при помощи воздушно-механической пены, подаваемой дымососами.

Тем временем на втором участке ликвидировали последствия выброса хлора и спасали условно пострадавшего. Делать это приходилось в спецкостюмах и противогазах.

Тут же начала работу передвижная химическая лаборатория, а для организации водяной завесы и охлаждения хлорного тумана были задействованы различные виды техники, включая автоколенчатый подъемник.

В итоге чрезвычайная ситуация была ликвидирована, подразделения со своими задачами справились успешно.