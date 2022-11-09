В Гусь-Хрустальном районе инспекторы ГИБДД задержали 145 нарушителей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, традиционный рейд совместно с представителями ДНД провели инспекторы ГИБДД отдела полиции по Гусь-Хрустальному району. В первую очередь его целью стало выявление пьяных водителей.

В общей сложности совместными силами удалось проверить 250 машин, причем в 145 случаях были обнаружены те или иные нарушения. В результате было задержано шесть пьяных водителей, причем один из них оказался еще и не имеющим водительского удостоверения. По всем фактам были составлены административные протоколы.

В региональном главке полиции отметили, что только с 1 по 8 ноября на территории Владимирской области было задержано 132 человека, севших за руль в нетрезвом виде.