В Муроме двое мужчин похитили 10 крышек от урн в сквере Ермакова

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале ноября в полицию Мурома обратился инженер «Благоустройства», который рассказал о краже десяти чугунных крышек от урн, установленных в сквере Ермакова, что на улице Ленина у водонапорной башни.

Полицейские при помощи записей с ближайших камер видеонаблюдения установили, что к краже могут быть причастны двое мужчин — 32 и 35-летние ранее судимые безработные. Вскоре обоих задержали.

По версии следствия, друзья накануне принимали алкогольные напитки, а когда деньги закончились, решили пополнить свой бюджет при помощи кражи металлических крышек. Их они выбили ногами, сложили в полиэтиленовый мешок и на обнаруженной неподалеку тележке увезли в ближайший пункт приема металла. Деньги они потратили.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.