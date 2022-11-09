В Юрьев-Польском районе завершают строительство нового животноводческого комплекса

фото со страницы Константина Демидова

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов сообщил, что в АО "Леднево" Юрьев-Польского района близится к завершению строительство нового животноводческого комплекса на 600 скотомест с родильным и доильным залами.

- Уже этой зимой нетели переедут в новые помещения, а к весне комплекс будет запущен полностью, со всеми залами. В перспективе планируется продолжение проекта - строительство ещё одного двора на 600 скотомест, - написал Демидов на своей странице в ВКонтакте.

АО "Леднево" входит в десятку лучших сельскохозяйственных предприятий региона, традиционно занимают первые места в различных конкурсах. В этом году предприятие завоевало Золотую медаль на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.