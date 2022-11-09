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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:17

В Юрьев-Польском районе завершают строительство нового животноводческого комплекса

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Константина Демидова

фото со страницы Константина Демидова

Директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов сообщил, что в АО "Леднево" Юрьев-Польского района близится к завершению строительство нового животноводческого комплекса на 600 скотомест с родильным и доильным залами.

- Уже этой зимой нетели переедут в новые помещения, а к весне комплекс будет запущен полностью, со всеми залами. В перспективе планируется продолжение проекта - строительство ещё одного двора на 600 скотомест, - написал Демидов на своей странице в ВКонтакте.

АО "Леднево" входит в десятку лучших сельскохозяйственных предприятий региона, традиционно занимают первые места в различных конкурсах. В этом году предприятие завоевало Золотую медаль на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.