Во владимирской семинарии открылся спортивный комплекс

фото департамента физкультуры и спорта

Во владимирской семинарии состоялось торжественное открытие и освящение нового физкультурного комплекса. В нем несколько залов: тренажерный, для разных видов единоборств, для игровых видов спорта.

В спорткомплексе будут заниматься студенты Владимирской духовной семинарии, учащиеся православных гимназий, регентской и воскресных школ и православная молодежь, для которой центр будет абсолютно бесплатным. Также в планах проведение соревнований.

- Безусловно, пропаганда здорового образа жизни и спорта Русской Православной церковью - огромная помощь в достижении этого результата, - сказал на открытии директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач. - Это здорово, что наши дети будут слышать информацию о пользе спорта не только из уст учителей и тренеров, но и из уст священнослужителей, а еще лучше, когда священнослужители личным примером покажут насколько важно и полезно сделать спорт – нормой жизни каждого жителя страны.