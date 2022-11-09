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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:10

Во владимирской семинарии открылся спортивный комплекс

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента физкультуры и спорта

фото департамента физкультуры и спорта

Во владимирской семинарии состоялось торжественное открытие и освящение нового физкультурного комплекса. В нем несколько залов: тренажерный, для разных видов единоборств, для игровых видов спорта.

В спорткомплексе будут заниматься студенты Владимирской духовной семинарии, учащиеся православных гимназий, регентской и воскресных школ и православная молодежь, для которой центр будет абсолютно бесплатным. Также в планах проведение соревнований.

- Безусловно, пропаганда здорового образа жизни и спорта Русской Православной церковью - огромная помощь в достижении этого результата, - сказал на открытии директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач. - Это здорово, что наши дети будут слышать информацию о пользе спорта не только из уст учителей и тренеров, но и из уст священнослужителей, а еще лучше, когда священнослужители личным примером покажут насколько важно и полезно сделать спорт – нормой жизни каждого жителя страны.