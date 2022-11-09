Житель Собинского района получил срок за смертельное ДТП с мотоциклистом

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Собинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по статье" нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Установлено, что в вечером 21 июня текущего года 34 – летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», подъехал к регулируемому перекрестку и остановился на красный свет светофора.

Как сообщает областная прокуратура, при включении для него зеленого сигнала светофора водитель возобновил движение и при повороте налево, не уступив дорогу мотоциклу «Хонда», который двигался со встречного направления прямо, выехал на полосу встречного движения, где правой частью автомобиля столкнулся с передней частью мотоцикла.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи, пассажиру мотоцикла причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, а также лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. В пользу отца погибшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.