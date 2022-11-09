Жителя Коврова обманул интернет-мошенник из Челябинской области

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту «Мошенничества».

По версии следствия, 28-летний житель Челябинской области создал объявление от имени вымышленного интернет-магазина распродаж, где по выгодным ценам предлагал разнообразные товары. На самом деле этих товаров у него не имелось.

На объявление через несколько дней откликнулся житель Коврова, который пожелал купить косметический набор и велосипед. По договоренности с продавцом, он перевел ему 6000 рублей с тем, чтобы получить товары через компанию доставки, но ничего не получил и пошел в полицию.

Оперативники вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Челябинец сознался в мошенничестве и в ходе следствия возместил всю сумму ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.