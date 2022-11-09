Каждый шестой владимирец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 владимирцев считают утвержденные Правительством на 2023 год 9 дней. 1 из 3 горожан считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob жители Владимира рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 16% владимирцев. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 14% опрошенных. 6% владимирцев идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 40% владимирцев устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 18% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 11% — 2 недели. 2% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 44% против 34% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (14% против 9%).