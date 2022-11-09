Экс-сотрудника Росгвардии оштрафовали за выдачу разрешения на оружие бывшему преступнику

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Владимирской области признан Ленинским райсудом города Владимира виновным в халатности.

Сторона обвинения рассказала в ходе судебного заседания, что инспектор, рассматривая заявление гражданина о выдаче разрешений на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, не проверил до конца все данные и не выяснил, что тот был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия. Хотя при судимости выдача оружия запрещена. В итоге, только тот мужчина получил разрешение на оружие, как сразу же на следующий день он использовал его при попытке убить двух жителей Собинского района.

Сам подсудимый с обвинением не согласился, указав, что свои обязанности выполнял надлежащим образом. В итоге, суд оштрафовал экс-росгвардейца на 40 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.