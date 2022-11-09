Во Владимирской области 9 ноября 2022 года коронавирус выявили у 25 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 7 сл. в г.Владимире, 7 сл. в Ковровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Киржачском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177071 случай заболевания (49183 сл. в г. Владимире, 19149 сл. в Муромском, 20908 сл. в Ковровском, 6305 сл. в Петушинском, 8571 сл. в Кольчугинском, 10882 сл. в Александровском, 7196 сл. в Юрьев-Польском, 15667 сл. в Гусь-Хрустальном, 1721 сл. в Судогодском, 3550 сл. в Собинском, 1925 сл. в г. Радужный, 5766 сл. в Киржачском, 4023 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4534 сл. в Меленковском, 5991 сл. в Вязниковском, 6155 сл. в Суздальском, 2287 сл. в Селивановском).