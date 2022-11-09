В шести районах Владимирской области превышен показатель заболеваемости ОРВИ

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 7672 человека с признаками ОРВИ, среди них 3839 детей. Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 17%.

Во Владимире зарегистрировано 2586 обращений в лечебные учреждения, среди них 1372 ребёнка. Превышение недельного эпидемического порога произошло в возрастной группе 15 лет и старше на 22,6%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 7-14 лет – на 5,4%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости (58 на 10 тысяч населения) отмечается в шести административных территориях области: в Селивановском районе – 119,5, Юрьев-Польском районе – 78,2, Владимире – 73,7, Гусь-Хрустальном районе – 73,5, Кольчугинском районе – 68, Суздальском районе – 62,9.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 154 исследования. Из положительных находок –респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы и баковирусы.