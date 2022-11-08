Мобилизованные из Владимирской области получили новую льготу

Фото: администрация Владимирской области

Текст указа от 7 ноября 2022 года №205 гласит, что граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные силы России, а также члены их семей, до прекращения действия контракта освобождаются от уплаты пени, если будут иметь задолженность по оплате за жилое помещение, за коммунальные услуги и взносы на капремонт.

При этом речь идет о постоянно проживающих на территории Владимирской области гражданах, а чтобы воспользоваться этой льготой необходимо написать заявление в организации, получающие плату за жилье и «коммуналку».

К заявлению следует приложить паспорт, копии документов, подтверждающих статус члена семьи мобилизованного (если обращается родственник), копии документов о заключении контракта и копии документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Владимирской области. Если обращается представитель мобилизованного, он должен иметь доверенность.

Еще один указ губернатора от того же числа за номером 204 установил, что право на единовременную выплату получают не только мобилизованные жители Владимирской области, но и те, кто живет здесь временно, но имеет регистрацию и не получает такую же выплату в другом регионе. Основанием для получения выплаты послужат документы о временной регистрации.