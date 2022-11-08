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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 12:23

В Собинке во время пожара в жилом доме эвакуировано 15 человек

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Комсомольская
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.221 диспетчеры Собинского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал из дома №5 «а» по улице Комсомольская.

На место выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда из подъезда дома валил дым.

В ходе тушения из дома были эвакуированы 15 человек, никто из людей не пострадал. Как выяснилось, загорелась обшивка одного из балконов, которую потушили на площади 2 квадратных метра.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин пожара.