Четверо жителей Владимирской области ранены во время предотвращения попытки прорыва линии фронта

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Администрация Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщает, что в ходе специальной военной операции в рамках предотвращения попытки прорыва линии фронта силами ВСУ ранены четверо жителей Владимирской области.

"Сейчас они находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Бойцам будет оказана вся необходимая помощь", написали в пресс-службе "белого дома".

Также чиновниками проверяется информация об одном погибшем. Запрос направлен в Министерство обороны.

"На данный момент официального подтверждения нет. С семьей бойца находимся на связи", уточнили в администрации региона.