В Собинке местный житель осужден за незаконное хранение наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Собинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

Суд установил, что в декабре минувшего года собинец купил наркотики, которые забрал из тайника в Лакинске. Часть вещества он употребил, а другую пересыпал в пакет и положил в задний карман брюк.

Однако в тот же день мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения, задержали полицейские, которые в ходе досмотра обнаружили у него пакет с веществом.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.