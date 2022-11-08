Во Владимирской области подготовлен запас топлива для прохождения зимы

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Как сообщает администрация Владимирской области, в ходе оперативного совещания по подготовке к зиме поднимался вопрос об отопительной кампании. В настоящее время жилые дома и организации региона получают тепло в штатном режиме, а на случай эксцессов созданы 447 аварийно-ремонтных бригад численностью 2197 человек на 737 машинах.

Также ресурсоснабжающие организации имеют на балансе 858 резервных источников питания для предотвращения аварийных ситуаций. Это как стационарные, так и передвижные источники разной мощности, созданные специально для экстренных ситуаций в сфере ЖКХ. Для них закупили 1,92 тысячи тонн твердого топлива, и 1,28 тысяч тонн жидкого. Эти показатели существенно превысили плановые.

В настоящее время муниципалитеты получают паспорта готовности к отопительному сезону. Гороховецкий, Меленковский, Селивановский, Судогодский районы, а также города Радужный и Суздаль уже их получили. Глава региона потребовал от муниципалитетов активизировать эту работу и привести в порядок системы, чтобы у Ростехнадзора не имелось замечаний.

Также в ближайшее время решено провести проверки эффективности изоляции теплосетей региона, особенно в многоквартирных домах и в социальных объектах во избежание тепловых потерь.