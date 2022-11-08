Ковровчанку обманула на деньги лжесотрудница мебельного магазина

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

По версии следствия, в сентябре текущего года 20-летняя жительница Свердловской области зашла на интернет-сайт магазина мебели и увидела там комментарий под объявлением о продаже стола для визажиста.

Как оказалось, тот комментарий оставила жительница Коврова, которая спрашивала, как можно купить товар и оставила номер телефона, попросив с ней связаться.

Девушка с Урала воспользовалась ситуацией и сама позвонила ковровчанке, представившись сотрудницей магазина. Она сообщила жительнице Владимирской области реквизиты, по которым та должна была перевести 9000 рублей в качестве оплаты, пообещав, что товар привезет транспортная компания. Кроме того, лжесотрудница магазина уговорила ковровчанку купить еще и лампы для стола, переслав ей фотографию с сайта того же магазина.

Жительница Коврова перевела деньги, но заказ так и не получила, поэтому отправилась полицию. Оперативники быстро вычислили и задержали девушку из Свердловской области, которая созналась в том, что к магазину никакого отношения не имеет.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.