В Суздальском районе жители деревни 4 года жили с перебоями с электричеством

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители 13 домов деревни Новосёлка Суздальского района 4 года жили со с качками напряжения и отключениями электричества. Проблему пытался решить местный житель Владимир Шумов.

Он 4 года ходил по инстанциям. В итоге у него накопилась внушительная папка с ответами-отписками. Но решение вопроса не приблизилось ни на йоту. Тогда он пошел на прием к депутату Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской области Алексею Говырину и рассказал об этом.

"Скорее всего, решается проблема простой заменой старого кабеля на современный, более мощный и отвечающий требованиям безопасности. Подключился к решению вопроса. Энергетики уверяют, что в самое ближайшее время все проверят и если надо, то заменят кабель", написал депутат после приема у себя в телеграм-канале.

В итоге, через три дня вопрос решился. На выходных Владимир Шумов сообщил, что проблема решена, а провод на местных линиях электропередач заменили. Непонятно только, почему для решения проблемы такого уровня понадобилось вмешательство депутата Госдумы.